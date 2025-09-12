“Absurdamente excesiva”: Bolsonaro apelará a condena y Estados Unidos responderá a “caza de brujas”

La defensa del ex mandatario aseguró que se encuentran en un “profundo desacuerdo e indignación” por la condena.

La defensa de Jair Bolsonaro calificó como “absurdamente excesiva y desproporcionada” la condena al ex presidente brasileño a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpismo. Las críticas, además, surgieron desde Estados Unidos, donde la Administración de Donald Trump acusa al tribunal de llevar a cabo una “caza de brujas“.

Los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, expresaron su “profundo desacuerdo e indignación” por el fallo, adelantando que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema “incluso en el ámbito internacional”, según informaron en un comunicado de prensa. Asimismo, criticaron la “falta de tiempo” para analizar las pruebas.

Los letrados reiteraron la inocencia de su defendido, quien, según ellos, “no atentó” contra la democracia. En esa misma línea, los hijos del ex mandatario, el senador Flávio Bolsonaro y el diputado federal Eduardo Bolsonaro, iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre.

Previo a la sesión, Eduardo calificó al juez Alexandre de Moraes, relator del caso que enfrenta el líder de ultraderecha, de “criminal vestido de toga“, acusándolo de utilizar la justicia como “medio de tortura, amenaza y persecución política”.

EE.UU. califica condena de Bolsonaro como “caza de brujas”

El Gobierno estadounidense sancionó directamente al juez Alexandre de Moraes, prohibiéndole la entrada al país. De tal manera, el secretario de Estado del Estados Unidos, Marco Rubio, lo acusó de llevar a cabo una “caza de brujas”.

“Continúan las persecuciones políticas de Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro“, publicó Rubio en su The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025 target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta de X. “Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas“, sin ofrecer mayores detalles.

De esta manera, el fallo del Tribunal Supremo Brasileño remarca la profunda grieta en Brasil y en el extranjero, convirtiendo a Bolsonaro en el primer ex presidente brasileño condenado por intento de golpismo.