Kast asegura que en condena a Bolsonaro “hay una disputa política” y critica pronunciamiento de Boric

“Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada”, expresó Kast luego de que Bolsonaro fuera condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la condena en contra del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y criticó al Poder Judicial de dicho país.

Esto, luego de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil sentenciara al ex mandatario a 27 años y 3 meses de cárcel por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022 ante el actual presidente, Lula da Silva.

En conversación con Radio Infinita, Kast comenzó diciendo que “conocí a Jair Bolsonaro, tengo una buena opinión de lo que él realizó en políticas anticorrupción, en rebajas de temas tributarios, término de burocracia y combatir el crimen organizado, que hubo una baja ostensible”. Sin embargo, recalcó que “siempre tuvo ahí una manifestación en contra del Poder Judicial.

José Antonio Kast cuestiona al Poder Judicial de Brasil tras condena a Jair Bolsonaro

“El Poder Judicial allá son pocos jueces, la mayoría fueron nombrados en el periodo anterior. Uno tiene que ser respetuoso de las resoluciones judiciales, entiendo que el presidente Jair Bolsonaro ya empezó a cumplir su condena, ha sido respetuoso en el cumplimiento de la orden judicial, y decir que hay países donde el Poder Judicial termina con más poder que el Poder Legislativo y el propio presidente”, expresó el candidato presidencial.

En este sentido, planteó que “claramente hay una disputa política que no corresponde entre el Poder Judicial y el Poder Político, que es el Poder Legislativo, y en algunos casos también se ha dado con el Poder Ejecutivo, y eso es evidente”.

A lo que agregó: “Hay jueces ahí que tienen una ideología muy marcada, y que lo han hecho ver en resoluciones en contra de medios de comunicación, en contra de diarios digitales; claramente entraron en una disputa política y se sienten por sobre lo que es el Poder Ejecutivo”.

Para cerrar, Kast sostuvo que él no se hubiera pronunciando ante el fallo como sí lo hizo el presidente Gabriel Boric.

“No, yo creo que el presidente Boric se ha caracterizado por el mal manejo en las relaciones internacionales. Lo ha hecho agrediendo de alguna manera la independencia en Perú, ha hablado mal del presidente de Estados Unidos, ha tenido una serie de opiniones en temas internacionales que yo no comparto para nada”, sentenció José Antonio Kast.