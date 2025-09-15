Nuevo despliegue de Guardia Nacional: Trump anuncia medida para Memphis y apunta a otra ciudad

Según justificó Trump, la tasa de criminalidad en la ciudad es más de tres veces superior a la tasa media nacional.

Memphis se suma a la lista de ciudades estadounidenses que vivieron despliegues de la Guardia Nacional, siguiendo así los pasos de Los Ángeles y Washington D.C. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la medida indicando que en la urbe la tasa de criminalidad es más de tres veces superior a la tasa media nacional.

“Hoy, a petición del gobernador Bill Lee de Tennessee, estoy firmando un memorando presidencial para establecer el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis y es muy importante debido a la delincuencia que está ocurriendo”, explicó el mandatario desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado de diversas autoridades como el mismo gobernador o la fiscal general Pam Bondi.

De la misma manera, Trump dio luces de que sus planes para el despliegue de la Guardia Nacional no terminan en esta ciudad: “No lo haremos solo en Memphis, sino en muchas ciudades y nos ocuparemos de todos ellos. Paso a paso, tal como lo hicimos en (Washington) D.C.”. Se trata de Chicago, donde si bien enviaron un contingente “con cierta moderación”, el mandatario aseguró que van “a esperar un poco”. San Luis es otra de las urbes que también mencionó, pero en menor medida.

“Queremos salvar estos lugares, así que vamos a tener que ir muy a lo grande. Tenemos que ir y salvar nuestras grandes ciudades. Chicago es una gran ciudad y la vamos a volver a hacer grande muy pronto. Y creo que podemos lograrlo a pesar de su enorme tamaño. Y vamos a hacer que Memphis vuelva a ser segura. Tenemos que salvar a nuestro país de la delincuencia violenta”, añadió.

Según datos entregados de la Casa Blanca, Memphis tuvo la tasa más alta de delitos violentos, de delitos contra la propiedad y la tercera tasa más alta de homicidios en Estados Unidos en 2024.

Además, de acuerdo a lo estipulado por la casa de gobierno, los delitos violentos aumentaron en la ciudad en el mismo año, en contra de la tendencia nacional.