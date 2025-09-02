Las razones de Trump para enviar a la Guardia Nacional a Chicago: la tildó de “la ciudad más peligrosa del mundo”

Se trata de un patrón que ya repitió en Los Ángeles y Washington D.C., dos de las ciudades más importantes del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras críticas contra la ciudad de Chicago, calificándola como “la peor y más peligrosa ciudad del mundo” y sugiriendo, una vez más, la posibilidad de intervenir con fuerzas federales, específicamente enviando tropas de la Guardia Nacional. Se trataría de una medida ya aplicada en Washington D.C. y Los Ángeles.

A través de su red Truth Social, el mandatario republicano hizo referencia a los altos índices de violencia registrados el pasado fin de semana como parte de sus razones para aplicar la medida: “Al menos 54 personas fueron baleadas en Chicago durante el fin de semana, y 8 personas murieron. Los dos últimos fines de semana fueron similares”.

Trump aseguró que el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, “necesita ayuda urgentemente, pero aún no lo sabe”. “Resolveré el problema de la delincuencia rápidamente, como hice en Washington D.C.“, afirmó. “Chicago volverá a ser segura, y pronto. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, concluyó.

Las declaraciones del presidente no tardaron en generar reacciones. El gobernador Pritzker rechazó tajantemente cualquier intento de militarización en su estado. “No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras”, declaró algunos días atrás.

Además, advirtió que no permitirá actos de intimidación en contra de la población: “No nos quedaremos de brazos cruzados si decide enviar a la Guardia Nacional a intimidar a los habitantes de Chicago. La acción tendrá una respuesta“, advirtió a través de su cuenta de X.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también se ha mostrado crítico frente a la posible intervención federal. La semana pasada firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los funcionarios locales cooperar con el gobierno federal en caso de que se concrete el despliegue de tropas en la ciudad.

“Vamos a entrar“, aseguró Trump esta jornada consultado por periodistas en el Despacho Oval, asegurando que tiene “una obligación”. Sin embargo, añadió: “No dije cuándo“, respecto a la fecha en que aplicará el despliegue de tropas.