VIDEO – Nuevo ataque a lancha: Trump asegura que “tres narcoterroristas de Venezuela” murieron tras ofensiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tropas del Comando Sur llevaron a cabo un nuevo ataque a una lancha en aguas internacionales, el que resultó con la muerte de “tres narcoterroristas de Venezuela”. La ofensiva llega a casi dos semanas del primer incidente llevado a cabo por el país norteamericano.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur“, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Por el momento, se desconocen las identidades de quienes iban a bordo del navío, sus nacionalidades y a qué altura ocurrió el incidente. Se trata de una situación similar vivida con el primer ataque en aguas internacionales a una lancha el pasado 2 de septiembre, cuando en aquella oportunidad se reportaron 11 asesinados bajo la misma maniobra.

Asimismo, Trump indicó que se encontraban “en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales” cuando el ataque fue orquestado contra los narcoterroristas “confirmados” de Venezuela, quienes presuntamente tenían como destino Estados Unidos. En esa línea, el líder republicano indicó que “estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE.UU.”.

“¡Cuidado! Si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡te estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no”, concluyó el presidente norteamericano.

Unos minutos después, la cuenta oficial de X de la Casa Blanca replicó ese último párrafo, compartiendo además un video en el que se ve como se llevó a cabo la ofensiva estadounidense.

El nuevo ataque se da bajo un gran despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe, donde se unieron durante el fin de semana cinco aviones de combate F-35, que aterrizaron en Puerto Rico, a los ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear ya desplegados.