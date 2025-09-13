Venezuela afirma que buque de Estados Unidos atacó a barco de pescadores de atún “de manera ilegal y hostil”

Venezuela acusó este sábado que un buque destructor de Estados Unidos asaltó a un grupo de pescadores en el mar Caribe, según informó a través de un comunicado. El país liderado por el dictador Nicolás Maduro indicó que los hechos ocurrieron durante este viernes 12 de septiembre

De acuerdo al detalle del escrito, el buque con origen de Venezuela, “Carmen Rosa”, el cual era tripulado por nueve “humildes pescadores atuneros”, fue asaltado “de manera ilegal y hostil” por un destructor de la Armada de los Estados Unidos. El incidente, según el relato venezolano, ocurrió cuando la primera nave se encontraba navegando a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva venezolana.

La acusación apunta al buque USS “Jason Dunham” (DDG-109) como el involucrado en el incidente: “El navío de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”.

Asimismo, el gobierno de Maduro calificó los hechos como “una operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y que constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares” y que quienes están detrás de las órdenes buscan “un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe, con el objetivo de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de los EE.UU., de cambio de régimen”.

“El incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas, atentando también contra su propio prestigio y honor militar, al ejecutar esta maniobra tan grotesca y desmedida”, agregaron.

Así, Venezuela exigió el “cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe“, afirmando que que “nuestro país reafirma su compromiso con la paz y continuará defendiendo su soberanía y la seguridad de sus aguas frente a toda provocación“.