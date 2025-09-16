“Dejen de enviar drogas”: Trump confirmó tercer ataque a lancha narco proveniente de Venezuela

“Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo Donald Trump sobre el tercer ataque a una lancha narco.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el tercer ataque contra una supuesta lancha narco perteneciente al Tren de Aragua y que buscaría trasladar droga hacia el país norteamericano, operativo que terminó con “la muerte en combate de tres terroristas hombres“.

“Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos“, dijo el mandatario este martes, previo a partir a Londres, oportunidad en la que urgió a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro a que “dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

Previamente, y a través de sus cuentas en las redes sociales, Donald Trump había publicado detalles del segundo ataque contra una embarcación a la que acusó de querer trasladar droga hacia las costas de su país.

Al respecto, el mandatario norteamericano informó que “ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (…) con destino a Estados Unidos“.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos“, dijo Trump, quien aseveró que la prueba de que la embarcación transportaba droga es que “basta con mirar el cargamento esparcido por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes”.

Qué dijo Trump del tercer ataque contra lancha narco

En cuanto al tercer ataque perpetrado por los militares estadounidenses contra una lancha narco proveniente de Venezuela, el presidente de Estados Unidos advirtió que “si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡lo estamos cazando!“.

“Las actividades ilícitas de estos carteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. ¡No más!”, concluyó.