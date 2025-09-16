Las razones tras la demanda de 15.000 millones de dólares de Trump al New York Times

Tres periodistas del diario y la editorial Penguin Random House también fueron incluidos en la demanda del presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter fuertemente contra la prensa luego de presentar una demanda contra The New York Times por un valor de 15.000 millones de dólares. El recurso judicial incluye también a tres reporteros del periódico y a la editorial Penguin Random House.

Al filo de la medianoche del lunes, el mandatario había anunciado en su plataforma, Truth Social, que demandaría al diario, al cual calificó como “uno de los peores y más degenerados” de la historia del país. En su escrito, el líder republicano aclaró que la medida se debe por difamaciones y calumnias que asegura haber sufrido.

La querella, cuyos detalles compartió la agencia de noticias EFE, fue interpuesta en el tribunal del sur de Florida y venía acompañada por las copias de tres artículos que fueron publicados el medio el año pasado entre el 14 de septiembre y el 22 de octubre, bajo el marco de la campaña para las elecciones presidenciales.

Dos de esas noticias de The New York Times aparecen firmadas por los periodistas demandados, Peter Baker, Russ Buettner y Susanne Craig, mientras que en el tercero figura un reportero que no aparece en la demanda de Trump.

Buettner y Craig son además los autores del libro Perdedor afortunado: Cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito, el cual fue publicado también en 2024 por Penguin Random House y que, según el mandatario, incluye afirmaciones difamatorias, donde fuentes entrevistadas aseguraron que podría gobernar como un dictador.

“Estoy orgulloso de hacer responsable a este trapo que en su día fue respetado“, indicó en su mensaje el mandatario estadounidense. “Se ha permitido al New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!“.

Tanto The New York Times, que alegó en una carta que no vieron base alguna para corregir ninguno de sus artículos, como la editorial, que igualmente niega haber incurrido en una difamación en su libro, respondieron en dos misivas reflejadas en la demanda.