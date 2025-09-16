“Lo peor ya pasó”: las frases que marcaron el discurso de Milei para el Presupuesto 2026

El mandatario indicó que su rumbo económico “está fijado en piedra”, pero que entiende “que muchos aún no lo perciban en su realidad material”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció durante la noche del lunes el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026.

El discurso del mandatario se dio bajo el contexto de la derrota de su partido —La Libertad Avanza— en los últimas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, siguiendo así una línea más reservada en sus dichos.

En su alocución, Milei le pidió a los argentinos “no aflojar“, reconociendo abiertamente que “el camino es arduo”, pero que “lo peor ya pasó“.

“Quisiera destacar que, por como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó“, dijo el presidente, en un marco de inestabilidad política y económica que atraviesa Argentina.

De tal manera, Milei destacó en su discurso para el Presupuesto 2026 que su plan económico tenía “plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera”. Sin embargo, a lo largo de su mensaje no desarrolló cuál es la proyección de superávit fiscal para el próximo año, la meta de crecimiento económico o los niveles de inflación.

Reconociendo que el rumbo de su Gobierno “está fijado en piedra” y no es negociable, añadió que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material“. De la misma manera, valoró “el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo”.

El mandatario inició diálogos durante la semana pasada con gobernadores provinciales luego de la derrota electoral junto con varios reveses en el Congreso, a los cuales también hizo alusión en su conferencia: “Los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita“.

“Tenemos que entender como país y como sociedad, que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena“, puntualizó.