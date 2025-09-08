Admitió “errores”: qué hará Milei tras dura derrota en elecciones provinciales de Buenos Aires

El partido oficialista La Libertad Avanza fue superado por Fuerza Patria en más de 13 puntos.

El partido La Libertad Avanza (LLA) del presidente de Argentina, Javier Milei, sufrió una clara derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires, quedando por detrás de la coalición peronista Fuerza Patria por más de 13 puntos.

La zona alberga a 14 millones de habitantes y representa más del 30% del PIB trasandino, provocando que el mandatario trasandino reconociera que “hubo errores“.

“Hoy tuvimos una derrota clara, y tenemos que aceptarla. No retrocederemos un milímetro en la política del Gobierno“, dijo Milei luego de que se dieran a conocer los resultados, quien llamó a la autocrítica mientras prometía profundizar y acelerar sus reformas. Se trata de una postura poco usual en el líder de LLA, quien suele mostrarse enérgico en sus apariciones públicas.

El mandatario reafirmó su programa económico, insistiendo en el equilibrio fiscal, la apertura económica y la lucha contra la inflación. Opositores sostienen que el lado negativo de la austeridad de Milei incluye una caída de la actividad económica y que el resultado de las elecciones provinciales era un mensaje importante de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El gobernador Axel Kicillof aseguró la reelección con el 47%, y Fuerza Patria ganó seis de las ocho secciones electorales en el principal bastión peronista del país. La contienda de Buenos Aires fue vista como la primera gran prueba electoral para Milei desde su asunción en diciembre de 2023 y como una prueba de fuego para sus llamadas medidas de “motosierra”.

El revés fue leído como un acto de frustración con las políticas de austeridad del mandatario y se analizó por su potencial para inquietar a los inversores y agitar los mercados globales, particularmente en el precio del dólar, el riesgo país y los bonos argentinos.

En paralelo, el gobierno enfrentó un frente político y judicial en expansión. Colaboradores cercanos del presidente, incluido Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fueron implicados en una red de sobornos vinculada a Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la presidencia, lo que motivó una investigación judicial que amenazó la estabilidad del gobierno.

En las dos semanas en que salieron a la luz detalles de coimas en la ANDIS, las encuestas mostraron como se ampliaba la brecha entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

La dinámica parlamentaria también cambió. Por primera vez, el Parlamento argentino anuló un veto presidencial de Milei. La anulación perjudicó a la administración, y el peronismo mostró que podía alcanzar el umbral de dos tercios en ambas cámaras, la misma mayoría requerida para un juicio político.