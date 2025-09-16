Qué se sabe del estado de salud de Jair Bolsonaro tras ser internado de urgencia

El hijo de Jair Bolsonaro, Flávio, informó que su progenitor fue internado tras presentar “hipo severo y vómitos”.

“Con medicación intravenosa” permanece internado en un hospital de Brasilia el ex presidente Jair Bolsonaro, al que fue trasladado luego de presentar problemas de salud durante esta jornada.

Así lo confirmó a través de las historias de Intagram su esposa, Michelle Bolsonaro, quien detalló que en el hospital su marido se hizo “algunos exámenes”, y pidió a sus seguidores que continúen orando por él.

Previamente, el hijo del ex presidente brasileño condenado por la Corte Suprema de ese país a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, el senador Flávio Bolsonaro, había utilizado su cuenta de X para informar que su padre “se sintió mal recientemente, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja”.

Luego añadió que su progenitor, quien se encuentra en prisión domiciliaria, acudió a un recinto asistencial “acompañado de agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, pues se trataba de una emergencia“.

Policía vigila hospital en el que está internado Jair Bolsonaro

De acuerdo con lo reportado por la prensa brasileña, el diputado bolsonarista Evair Vieira de Melo informó que un equipo médico se trasladará desde Sao Paulo a Brasilia con el propósito de reforzar su atención.

“Todo indica que se quedará por un tiempo razonable (en el centro); o sea, que no es solo una consulta para medir la presión y volver a casa“, añadió el legislador.

En tanto, medios internacionales confirmaron que efectivos de la policía penal establecieron una guardia en las afueras del centro asistencial donde permanece internado Jair Bolsonaro.