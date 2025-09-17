VIDEO – La polémica que generó Donald Trump durante su encuentro con el Rey Carlos III

Donald Trump generó polémica porque, supuestamente, rompió el protocolo oficial durante su encuentro con el Rey Carlos III.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el Rey Carlos III en el marco de su visita de Estado al Reino Unido, ocasión en que, para muchos, se produjo una polémica porque, supuestamente, el mandatario norteamericano rompió el protocolo oficial.

En su segunda visita oficial, Trump y la primera dama, Melania, fueron recibidos en el Castillo de Windsor por William, príncipe de Gales, y su esposa Kate Middleton.

Según reportaron periodistas presentes en el lugar, en la ocasión Trump se dirigió a la princesa de Gales y le dijo: “Eres hermosa, tan hermosa“, mientras estrechaba su mano.

En la víspera, en las afueras del mismo Castillo de Windsor fueron detenidas cuatro personas, luego de que proyectaron en frontis del edificio imágenes de Trump junto con el delincuente sexual, Jeffrey Epstein.

La polémica en torno a Donald Trump y el Rey Carlos III

Durante la cita con Donald Trump en el castillo, el Rey Carlos II lo llevó a conocer la Guardia de Honor, oportunidad en la que se observó al presidente estadounidense mientras caminaba delante del monarca del Reino Unido, lo que generó una polémica.

“Está caminando frente al Rey, ¡como si Carlos ni siquiera existiera o importara!“, cuestionaron muchos a través de las redes sociales, luego de que se viralizara el video del momento.

No obstante, medios como el estadounidense Newsweek replicaron que el hecho de que un mandatario extranjero camine delante del monarca no rompe con el protocolo y, de hecho, hace unos meses el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó el mismo recorrido y también caminó delante del Rey Carlos III.