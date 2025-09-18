Obama arremete contra Gobierno de Trump tras suspensión de programa de Jimmy Kimmel: “Un nivel nuevo y peligroso”

El ex presidente estadounidense instó a los medios “a empezar a defenderse” de la “coerción gubernamental” que ejerce la administración de Trump para sacar a quienes lo cuestionan.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó duramente a la administración de Donald Trump luego de que la cadena ABC suspendiera indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre la muerte de Charlie Kirk, y acusó una presión gubernamental hacia los medios para “sacar” a quienes lo cuestionan.

A través de su cuenta de X, el ex mandatario norteamericano expuso que “después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, la administración actual la ha llevado a un nivel nuevo y peligroso al amenazar de manera rutinaria con acciones regulatorias contra las empresas de medios, a menos que silencien o despidan a reporteros y comentaristas que no le gustan”.

A lo que agregó: “Este es precisamente el tipo de coerción gubernamental que la Primera Enmienda fue diseñada para evitar, y las empresas de medios necesitan empezar a defenderse…”, adjuntando una noticia que informaba sobre el despido de una columnista de Washington Post por opinar sobre Kirk en sus redes sociales.

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Estas críticas emergen luego de que el programa de Jimmy Kimmel fuera suspendido después de que asegurara que Trump buscaba sacar réditos políticos por la muerte del activista Charlie Kirk. Sumado a ello, mencionó que la reacción del mandatario evidenciaban que no estaba afectado por su fallecimiento.

Después de que ABC anunciara la suspensión del espacio televisivo, el presidente estadounidense afirmó que “es una gran noticia para Estados Unidos”.

“El programa de Jimmy Kimmel, que ha desafiado los índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que se debía hacer“, agregó.

Sin embargo, en Hollywood manifestaron su repudio a la determinación, acusando “censura” y un ataque a la Primera Enmienda.