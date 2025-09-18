Los dichos de Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk que provocaron la suspensión de su programa de TV

El comediante también cuestionó la reacción de Donald Trump tras la muerte del activista.

Una gran polémica desataron los comentarios que realizó Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk, lo cual provocó que la cadena de televisión estadounidense ABC decidiera suspender indefinidamente el programa de entrevistas que conduce.

El pasado 15 de septiembre, el comediante aseguró que los miembros del movimiento MAGA (Make America Great Again) buscaban sacar réditos políticos con la muerte del activista.

En este sentido, Kimmel dijo que “llegamos a un nuevo punto mínimo durante el fin de semana con la pandilla MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos con ello“.

Sumado a ello, cuestionó las reacciones a la muerte de Kirk, como la de colocar las banderas de EEUU a media asta, y también se burló del presidente Donald Trump.

“Entre las acusaciones mutuas, el viernes se vivió un duelo: la Casa Blanca izó las banderas a media asta, lo que recibió algunas críticas, pero a nivel humano se puede ver lo duro que está tomando esto el presidente”, expuso.

Posteriormente mostró un video en el que Trump cambiaba de tema cuando le consultaban sobre la muerte de Charlie Kirk: “Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”.

La reacción de Donald Trump tras la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre muerte de Charlie Kirk

Luego de que se diera a conocer la suspensión indefinida del programa, Donald Trump aseguró que dicha decisión es “una gran noticia para Estados Unidos”.

A lo que añadió: “El programa de Jimmy Kimmel, que ha desafiado los índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el valor de hacer lo que se debía hacer“.

En una conferencia de prensa también fue consultado por este tema, instancia en la que declaró que “despidieron a Jimmy Kimmel por sus bajos índices de audiencia. Lo despidieron por falta de talento”.