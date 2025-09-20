Cuáles son los aeropuertos de Europa afectados por ciberataque que obligó a suspender vuelos

Al menos tres importantes aeropuertos de capitales de Europa informaron que sufrieron los mismos ciberataques la noche del viernes.

Diversos aeropuertos de varias capitales de Europa debieron suspender algunos vuelos y retrasar otros, debido a un ciberataque que afectó los sistemas de registro y entrega de equipaje.

De acuerdo con lo informado por la compañía que presta servicios de facturación y embarque en la mayoría de los aeropuertos europeos, Collins Aerospace, el hecho se produjo la noche del viernes 19 de septiembre.

Junto con confirmar que el problema se debió a un ciberataque, la empresa precisó que al menos tres importantes aeropuertos de capitales europeas informaron que sufrieron los mismos inconvenientes.

Los aeropuertos de Europa afectados por el ciberataque

Según los reportes de los medios internacionales, los aeropuertos de Europa afectados por el ciberataque fueron los de Bruselas (Bélgica), Londres (Reino Unido) y Berlín (Alemania).

En el caso del aeropuerto de Bruselas, se detalló que el hecho “tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones“.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow ratificó que los problemas generados por el ciberataque “podrían provocar retrasos en las salidas“, por lo que llamaron a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos con anticipación y llegar al aeropuerto con mucha anticipación para efectuar los trámites de registro.

Respecto del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, a través de su página web confirmó que “debido a un problema técnico con un proveedor de sistemas que opera en toda Europa, hay tiempos de espera largos en el check-in“.