Trump aprovecha funeral de Charlie Kirk para arremeter contra “enemigos políticos” e intensifica llamados a persecución

Cerca de 100 mil personas despidieron al activista conservador asesinado en Arizona, mientras el presidente llama a perseguir a James Comey, Adam Schiff y Letitia James.

El funeral de Charlie Kirk se convirtió en una masiva demostración de fuerza de la derecha estadounidense, con una multitud congregada en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, para despedir al fundador de Turning Point USA, asesinado el 11 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah.

El evento, que recibió una “máxima calificación de seguridad” por parte del Departamento de Seguridad Nacional, contó con la presencia del presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y una nutrida delegación gubernamental que incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de gabinete Susie Wiles y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Trump subió al escenario como último orador tras el panegírico de Erika Kirk, viuda del activista. Según CNN, fue uno de los únicos oradores que hizo referencia directa al presunto asesino de Kirk, a quien llamó un “monstruo radicalizado y de sangre fría”.

En contraste directo con el mensaje de perdón de Erika Kirk, quien había declarado desde el podio que perdonaba al presunto asesino, el presidente lanzó un mensaje de ira y venganza. “Odio a mi oponente y no quiero lo mejor para él. Lo siento. Lo siento, Erika, pero ahora Erika puede hablar conmigo y con todo el grupo, y tal vez puedan convencerme de que eso no está bien, pero no soporto a mi oponente”, declaró Trump ante la multitud.

El mandatario dijo que Kirk fue asesinado “por decir la verdad que estaba en su corazón”. “Fue asesinado violentamente porque habló en favor de la libertad y la justicia, de Dios, de la patria, de la razón y del sentido común”, señaló en su discurso.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había adelantado la importancia del evento para la administración: “Viajaremos en dos aviones llenos de personal de la Casa Blanca. Eso demuestra la influencia que tuvo en las más altas esferas de nuestro gobierno”, comentó a Fox News.

Trump intensifica llamados de persecución

La muerte de Kirk ha intensificado las discusiones dentro de la derecha estadounidense sobre cómo relacionarse con sus “enemigos políticos”. En este contexto, Trump ha expresado públicamente la necesidad de perseguir a quienes considera adversarios políticos.

Este sábado, en su red social Truth Social, Trump se refirió específicamente al exdirector del FBI James Comey, a la fiscal general de Nueva York Letitia James y al senador demócrata Adam Schiff, quienes estuvieron involucrados en sus casos criminales durante los últimos años.

“No podemos demorarnos más. ¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!”, escribió el presidente, llamando a la fiscal general Pam Bondi a perseguir a estas figuras. En su mensaje, se quejó de que el exfiscal de Virginia Erik Siebert no había encontrado pruebas para acusar a James de fraude hipotecario, lo que llevó a su reciente destitución.