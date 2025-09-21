“Veremos qué pasa…”: la enigmática respuesta de Donald Trump por carta de Nicolás Maduro

Este domingo, Donald Trump fue consultado si había recibido la carta en la que Nicolás Maduro le pidió dialogar sobre drogas y migrantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este domingo confirmar si recibió una carta que le envió el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la cual rechazó las acusaciones de la Casa Blanca sobre vinculaciones con el narcotráfico y lo convocó a reunirse para hablar del tema y sobre los migrantes.

De acuerdo con los medios internacionales, el pasado 6 de septiembre Nicolás Maduro le mandó a Donald Trump una carta en la que le propuso entablar conversaciones a través del enviado especial estadounidense, Richard Grenell.

En la misiva, el presidente venezolano aseveró que apenas el 5% de las drogas elaboradas en Colombia pasan por su país, y planteó que el 70% de las sustancias ilícitas que ingresan a su territorio son destruidas por las autoridades.

“Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, planteó Maduro en la carta, y luego añadió que “este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas“.

La respuesta de Trump sobre la carta de Maduro

Este domingo, Donald Trump fue consultado si había recibido la carta en la que Nicolás Maduro le pidió dialogar tanto sobre el tema de las drogas como de los migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos.

En la víspera, el presidente de Estados Unidos empleó su cuenta de Truth Social para asegurar que Venezuela pagará un “precio incalculable” en caso de que no acepte de regreso a los presos y personas con enfermedades mentales que, según él, envió a su país el régimen chavista.

Por eso, cuando respondió a la pregunta sobre la carta de Maduro, Trump entregó una respuesta enigmática y escueta: “Ya veremos qué pasa con Venezuela“.