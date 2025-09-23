B-King y DJ Regio Clown: quiénes eran los artistas colombianos que fueron asesinados en México

Según medios colombianos, los artistas habrían sido amarrados de pies y manos, siendo torturados y desmembrados.

Tras permanecer casi una semana desaparecidos en México, Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, los artistas colombianos conocidos como B-King y DJ Regio Clown, respectivamente, fueron encontrados muertos por las autoridades del país norteamericano. El hallazgo se realizó en el municipio de Cocotitlán, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México.

“Papi, excelente, acá rompiendo en México, en el DF (Distrito Federal). Es una belleza, me siento contento, agradecido. Desde hoy ya sólo vienen cosas gigantes, en nombre de Dios“, había publicado B-King en su cuenta de Instagram horas antes de su desaparición el pasado 16 de septiembre.

Dos días antes de la desaparición de ambos, Sánchez y Herrera se habían presentado en la discoteca ElectroLab, en medio de una gira de conciertos que tenían previsto ofrecer en la capital mexicana. Los dos fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, un barrio exclusivo en la capital del país.

Junto a sus cuerpos fue encontrado un narcomensaje, el que fue presuntamente escrito por el Cártel de La Familia Michoacana, lo que desató diversas especulaciones sobre el caso. De hecho, según el diario colombiano El Tiempo, ambos habrían sido amarrados de pies y manos, además de torturados y desmembrados.

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los artistas colombianos asesinados en México

Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, tenía solo 31 años y vivía en Medellín, Colombia. Con una incipiente carrera y más conocido en la escena local de la música urbana, recién comenzaba a abrirse paso en el exterior. De tal manera, era reconocido por sus diversas colaboraciones con artistas, como con DJ Marcela Reyes, su ex esposa.

Por su parte, Jorge Luis Herrera, más conocido como DJ Regio Clown, tenía 35 años, siendo originario de Valle del Cauca. Conocido por su trabajo como productor, fue además el principal colaborador y asesor de B-King.

El mánager de Sánchez, Juan Camilo Gallego, aseguró al medio colombiano Noticias Caracol que él se encontraba en el mismo hotel en el que estaban los artistas. Según su relato, antes de salir hacia el gimnasio le dijeron que tenían previsto reunirse a almorzar con unos conocidos de DJ Regio Clown.

Por el momento no hay una relación formal y confirmada de los músicos con el crimen organizado, con las investigaciones en torno al caso aún en curso.