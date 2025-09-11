“Sabemos quiénes son”: EE.UU. identifica a líderes del Cartel de los Soles y Parlamento Europeo lo califica de grupo terrorista

La organización comienza a ser apremiada por diversos países y conglomerados en la creciente tensión militar con Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció que ya saben “quiénes son” los responsables detrás del Cartel de los Soles, la organización criminal vinculada al dictador venezolano Nicolás Maduro, a las que aseguraron que enfrentarán como si se tratara de una organización terrorista internacionales.

“Estos narcoterroristas están sobre aviso. Están designados, ya sea el Cartel de los Soles, Tren de Aragua, lo que sea. Sabemos quiénes son, sabemos lo que están haciendo. No vamos a tolerarlo en nuestro hemisferio y vamos a ser muy precisos al respecto”, aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en diálogo con Fox News.

De acuerdo con Washington, la proliferación de estas redes de narcotráfico está detrás de una oleada de fentanilo, metanfetaminas y otras sustancias que afectan a miles de comunidades estadounidenses y a otros países de la región.

Así lo concluyó también el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución sobre la creciente violencia en Colombia, en medio de ataques contra líderes políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, clasificando al Cartel de los Soles como grupo terrorista, junto con el Clan del Golfo y a las disidencias de las Farc.

“Estos territorios se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, contrabando de armas y lavado de dinero, facilitados por estructuras transnacionales como el Cartel de los Soles“, afirmó el Parlamento Europeo en su resolución final. El escrito recuerda la designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al grupo como organización terrorista global.

Los eurodiputados destacan que actividades como narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros, entre otros, han trascendido las fronteras venezolanas y se extienden especialmente hacia regiones fronterizas con Colombia, convirtiéndose en “corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero“.

La coordinación entre Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana busca instalar un nuevo paradigma en la región, a la cual podría unirse la Unión Europea en caso de que acepte la determinación adoptada por el Congreso continental, la que apunta a seguir haciendo esfuerzos para combatir su carácter de aparato criminal estatizado.