La historia de la madre que asesinó a sus dos hijos en Nueva Zelanda: los escondió en maletas

Los cuerpos de los niños fueron hallados en 2022 dentro de maletas de un trastero subastado, tras cuatro años ocultos.

Este martes, Hakyung Lee, una madre de 45 años, fue declarada culpable de asesinar a sus dos hijos Minu Jo, de seis años, y Yuna Jo, de ocho, cuyos cuerpos fueron descubiertos en maletas en una instalación de almacenamiento en desuso en Nueva Zelanda. El jurado emitió veredictos unánimes y rechazó una defensa por enajenación mental.

Los restos fueron descubiertos en agosto de 2022 por un residente local que compró el contenido de una unidad de almacenamiento abandonada en una subasta en línea y encontró los cuerpos dentro de maletas.

Lee, ciudadana neozelandesa originaria de Corea del Sur, se representó a sí misma con dos abogados de reserva. “Era una madre normal y luego algo salió gravemente mal (…) hizo algo que nunca habría contemplado hacer. Nunca haría daño a sus hijos, y mucho menos matarlos”, dijo el abogado de reserva Chris Wilkinson-Smith, según recogió The Guardian.

La defensa argumentó que la salud mental de Lee se deterioró tras la muerte por cáncer de su esposo a fines de 2017, que ella pretendía que su familia muriera junta y que creía que era mejor que toda la familia muriera. De acuerdo a lo recogido por la radio estatal neozelandesa RNZ, antes de la muerte de su esposo la mujer amenazó con suicidarse y matar a sus hijos si él fallecía.

Las conclusiones de los fiscales y el escape a Corea del Sur

Los fiscales afirmaron que las acciones de Lee fueron deliberadas y planificadas, citando la ocultación de los cuerpos, un cambio de nombre y su mudanza a Corea del Sur. “No fue el acto altruista de una madre que había perdido la razón y creía que era lo moralmente correcto, fue lo contrario”, afirmó la fiscal de la Corona, Natalie Walker.

Durante el juicio, el tribunal escuchó que los niños murieron en 2018 tras una sobredosis del antidepresivo nortriptilina poco después de la muerte de su padre.

Lee salió de Nueva Zelanda en la segunda mitad de 2018 rumbo a Corea del Sur, vivió en varios lugares y se mudó a un apartamento en Ulsan a comienzos de 2022. Allí fue arrestada luego de que la policía la identificara como la madre de los niños fallecidos y fue extraditada a Nueva Zelanda en noviembre de 2022 para ser juzgada. Había cambiado de nombre en 2018; su nombre anterior era Ji Eun Lee.

Tras los veredictos, Lee enfrenta una pena máxima de cadena perpetua por doble asesinato, con un período mínimo sin posibilidad de libertad condicional de al menos 10 años. La sentencia se fijó para el 26 de noviembre y permanecerá bajo custodia.