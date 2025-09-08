La historia del hombre que huyó con sus tres hijos, vivió prófugo casi cuatro años y fue abatido por la Policía de Nueva Zelanda

En 2021, el sujeto se internó en los bosques junto a sus hijos y desde entonces vivió con ellos en la clandestinidad.

Tom Phillips, un hombre oriundo de Nueva Zelanda que permanecía prófugo con sus tres hijos desde 2021, falleció este lunes luego de un enfrentamiento a tiros con la policía en la región de Waikato del país de Oceanía.

A pesar de la muerte del padre, dos de los menores aún se encuentran en paradero desconocido, lo que ha activado un importante operativo de búsqueda.

El reporte oficial indica que los hechos se desencadenaron cuando la policía acudió un llamado de robo armado. Al llegar, Phillips, quien también portaba armas de fuego en el momento del tiroteo, fue alcanzado por disparos de la policía en el curso del enfrentamiento. Una de sus hijas se encontraba presente en el lugar de los hechos, pero resultó ilesa del altercado.

El caso de Phillips ocupó la atención de la opinión pública de Nueva Zelanda durante casi cuatro años, luego de que el hombre se había internado en los bosques con sus hijos en diciembre de 2021 tras una disputa familiar. Embers, Maverick y Jayda, de 9, 10 y 12 años, respectivamente, vivían hasta ese entonces en la localidad de Ōtorohanga, en Waikato.

Testimonios de conocidos, recogidos por medios locales como Stuff, describían al neozelandés como una persona “inteligente”, “amable” y, por sobre todo, un hábil conocedor del entorno natural. Dicha habilidad para sobrevivir en zonas aisladas dificultó aún más la labor de búsqueda por parte de las autoridades.

Devenido en cuidado principal de los menores tras separarse de la madre, Phillips realizaba delitos como robo a supermercados o a bancos para subsistir en el área boscosa en la que se ocultaba. Incluso, el reciente enfrentamiento se produjo mientras intentaba cometer un nuevo crimen, justo en una zona donde los recursos policiales son limitados y las condiciones climáticas adversas.

El operativo de búsqueda ahora continúa centrado en la prioridad de localizar en buen estado de los dos menores restantes, Ember y Maverick, ahora de 9 y 10 años. Las condiciones ambientales de la zona rural aportan a la urgencia de la labor policial y los servicios de emergencia.