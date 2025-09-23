Quiénes asistirán, a qué hora es el discurso de Boric, los principales temas y más: guía completa de la 80° Asamblea General de la ONU

La cita que se lleva a cabo en Nueva York se realizará en medio del conflicto en Gaza y la tensión por la guerra entre Ucrania y Rusia.

A partir de este martes y hasta el próximo lunes, Nueva York vivirá una nueva Asamblea General de la ONU, marcada por Palestina como una de las temáticas centrales. El debate general, que celebra el 80° período de sesiones, reunirá a más de 140 jefes de Estado de todo el mundo, el cual contará también con la presencia del presidente Gabriel Boric.

En total, esta nueva edición contará con la participación de 89 jefes de Estado, cinco vicepresidentes, 43 jefes de Gobierno y un príncipe heredero, mientras que el resto de los 193 miembros de la ONU estarán representados por sus ministros de Relaciones Exteriores o por algún funcionario de menor rango.

Luego de que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se encargue de la apertura, el primer mandatario en dirigirse al pleno será el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente será el turno del estadounidense Donald Trump, que vuelve, por primera vez en su segundo mandato, a la tribuna de la Asamblea General de la ONU.

Todos los jefes de Estado tendrán su turno para una intervención, la cual recomiendan no exceda los 15 minutos, necesitando de seis a nueve días laborables para cubrir a todos los oradores. En ese sentido, esta tarde será el turno del presidente Boric para tomar la palabra, justo después de los mandatarios de Mongolia y Turkmenistán. A pesar de no tener hora confirmada, se estima que sería alrededor de las 15:30 hora local (16:30 hora de Chile).

En total se han programado 1.642 reuniones bilaterales entre las cabezas de delegaciones, siendo una de las más esperadas la de Guterres con Trump, quienes no han mantenido contacto —ni siquiera telefónico— desde hace más de diez meses. El líder republicano también tiene previsto dialogar con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el argentino Javier Milei.

Palestina y la no participación de Israel

La cita se ha visto envuelta por la situación en Gaza y el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de varios países, incluyendo miembros del G7, a pesar de la oposición de Israel.

En ese sentido, el país presidido por Benjamin Netanyahu anunció que no participará en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza. La justificación tenía que ver con que la reunión coincide con la celebración de Rosh Hashaná, el Año Nuevo Judío. “El Consejo decidió celebrar el debate precisamente este día. Una discusión sesgada en una festividad judía es una nueva prueba de hipocresía de la ONU“, dijo el representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, a través de su cuenta de X.

La guerra en Ucrania o las sanciones a Irán serán también otro de los temas centrales tratados por los diversos mandatarios, que comienzan a moldear los intereses geopolíticos y los grandes conflictos a lo largo del globo.