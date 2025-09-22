Francia reconoció al Estado palestino en la ONU: horas después se sumó Bélgica

Macron aseveró que llegó el momento para que “Israel y Palestina convivan en paz y seguridad”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó este lunes ante la ONU que su país reconoció al Estado palestino, una medida que horas más tarde replicó el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.

De esta forma, ambos países se sumaron a la decisión en ese sentido adoptada durante el fin de semana por Australia, Canadá, Reino Unido y Portugal.

Al hacer uso de la palabra en la conferencia para una solución de dos Estados que se lleva a cabo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el mandatario galo manifestó que “debemos hacer todo lo posible para preservar la posibilidad de una solución de dos Estados. Declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina“.

Macron aseveró que “ha llegado el momento” para que “Israel y Palestina convivan en paz y seguridad”, y añadió que “este reconocimiento es una derrota para Hamás y para todos aquellos que incitan al odio antisemita“.

Además, planteó que la Autoridad Nacional Palestina podría supervisar el desmantelamiento de Hamás en Gaza, para lo que ofreció la ayuda de su país.

Bélgica siguió a Francia y también reconoció al Estado palestino

Más tarde, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, anunció que su país se sumaba a Francia y oficializaba el reconocimiento del Estado palestino.

“Bélgica está enviando hoy una fuerte señal política y diplomática al mundo, al unirse al grupo de países que han anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina”, planteó el jefe de Gobierno.

Precisó a la vez que el reconocimiento legal de un Estado palestino solo se concretará “una vez que todos los rehenes hayan sido liberados y todas las organizaciones terroristas como Hamás hayan sido eliminadas del gobierno de Palestina“.

Por su parte, y luego del reconocimiento del Estado Palestino por parte de Australia, Gran Bretaña, Canadá y Portugal el fin de semana, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo a través de un comunicado que anunciará la respuesta de su país cuando regrese de Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump.