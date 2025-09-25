Crimen de Narumi Kurosaki: cuándo y dónde se realizará el tercer juicio contra Nicolás Zepeda

En los dos juicios anteriores, Nicolás Zepeda recibió condenas a 28 años de cárcel por el crimen de Narumi Kurosaki.

Los medios de comunicación de Francia informaron este jueves la fecha en la que se realizará el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado por el crimen de su ex pareja, la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki.

Casi una década después de la desaparición de la joven nipona, y luego de que fuera declarado culpable en los dos juicios anteriores, Nicolás Zepeda buscará ser declarado inocente en esta oportunidad.

El primer juicio contra el joven chileno se llevó a cabo en la localidad de Besançon en 2022, oportunidad en la que el tribunal lo condenó a una pena de 28 años de prisión.

Después de que la defensa de Zepeda consiguió que se anulara ese primer dictamen, la justicia gala programó otro proceso para 2023 en Vesoul, en el cual también fue condenado otra vez a 28 años de cárcel.

Cuándo y dónde será el juicio contra Nicolás Zepeda por Narumi

En febrero de este año, el Tribunal de Casación de Francia ordenó un tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el crimen de su ex pareja , Narumi Kurosaki.

Aquello, luego de que la defensa del imputado cuestionara el procedimiento empleado en los dos juicios previos, tras aseverar que existió una “culpabilidad establecida sobre una hipótesis“.

De acuerdo con lo detallado por el medio francés L’Est Républicain, el tercer juicio contra el chileno Nicolás Zepeda se llevará a cabo entre el 17 de marzo y el 3 de abril de 2026, en la ciudad de Lyon.

Narumi Kurosaki desapareció la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016, justo después de haber mantenido un encuentro con Zepeda en su habitación de la residencia de estudiantes de Besançon, donde ella había acudido para un intercambio universitario.