Zelensky se muestra dispuesto a dejar el poder tras fin de la guerra: “Mi objetivo no es seguir postulándome para un cargo”

El mandatario ucraniano se ha mantenido en el poder debido a que Ucrania se encuentra bajo ley marcial.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, indicó que tiene como objetivo poner fin a la guerra con Rusia y que está listo para dejar el poder una vez haya terminado.

Los dichos del mandatario llegaron en el marco de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde criticó a la institución por no poder terminar conflictos bélicos.

“Mi objetivo es poner fin a la guerra, no seguir postulándome para un cargo“, indicó el líder ucraniano en una entrevista con el medio estadounidense Axios. Al ser consultado por la posibilidad de que se celebren elecciones si ambos países acuerdan un alto el fuego que se extienda por meses, Zelensky contestó que “sí”.

De tal manera, detalló que ya discutió esta posibilidad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la reunión que mantuvieron el martes en Nueva York. “Podemos usar ese período de tiempo (el del alto el fuego), y yo puedo dar esa señal al Parlamento“, dijo el mandatario acerca de lo que le hizo saber a Trump.

Zelensky, elegido en 2019 para un mandato de cinco años que terminó en 2024, quedó automáticamente reelegido sine die debido a la imposibilidad de celebrar elecciones. Esto se debe a que la Constitución ucraniana prohíbe celebrar comicios mientras el país se encuentra bajo ley marcial, por lo que para realizar una se necesitaría cambiar la ley.

En ese sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha intentado aprovechar esta extensión automática sin elecciones del mandato de Zelensky para negar su legitimidad como líder democráticamente elegido en Ucrania.

Por su parte, la Administración Trump presionó inicialmente al líder ucraniano para convocar lo antes posible elecciones. Sin embargo, a medida que las relaciones entre el republicano y Zelensky han ido mejorando, decidieron abandonar dichas pretensiones. De hecho, el ucraniano criticó a la ONU en un estilo similar al de Trump, al afirmar que su poca capacidad de acción demuestra lo “débiles” que “se han vuelto estas instituciones”.