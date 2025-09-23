Trump critica a la ONU en su discurso en la Asamblea General: “Lo único que parecen hacer es redactar cartas”

En un discurso de casi una hora, el mandatario cuestionó el rol que cumple el organismo actualmente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Asamblea General de la ONU donde no solo abordó temas de contingencia internacional como la guerra en Ucrania o la situaciones de rehenes israelíes en Gaza, sino que criticó fuertemente a la organización por su inacción.

En un discurso que duró casi una hora, tres veces más que el tiempo asignado, el mandatario comenzó cuestionando la resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz mundial por parte de la ONU: “¿Qué sentido tienen las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial enorme. Siempre lo he dicho, pero no se están acercando ni mínimamente a realizar este potencial“, indicó.

“Lo único que parecen hacer es redactar cartas con un tono muy contundente y luego no darles ningún seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven las guerras. Lo único que las resuelve son las acciones”, agregó el líder republicano.

Otras de las críticas que realizó Trump tuvo que ver con su experiencia personal con la ONU, específicamente sobre los proyectos de renovación del edificio de la institución. “Fue un derroche de dinero, un proyecto tan corrupto que el propio Congreso me pidió que testificara“, afirmó, señalando que no se gestionaron adecuadamente los fondos destinados a la obra.

“Les advertí que sería más costoso aún, y así fue. Fue un trabajo inacabado”, continuó el mandatario, sugiriendo que la falta de eficacia y control dentro de la ONU había generado un derroche innecesario de recursos. “He venido a extender la mano del liderazgo de Estados Unidos para construir un mundo más seguro, próspero y feliz“, sostuvo.

Las otras temáticas en el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Relacionado al punto de la inacción de la ONU frente a guerras, Donald Trump reconoció que actualmente hay dos conflictos que se encuentran estancados y con pocas vías de salida claras: Ucrania y Gaza.

Respecto a la primera, el presidente estadounidense calificó el enfrentamiento como un desastre que “no debería haber pasado“. Asimismo, tal como lo hizo durante su campaña presidencial, volvió a asegurar que si él hubiera sido presidente durante el inicio de la guerra, esta se hubiera resuelto de manera más rápida y efectiva, criticando a su antecesor, Joe Biden.

Sobre el conflicto en Gaza entre Israel y Hamás, Trump hizo un llamado a “que liberen a todos los rehenes ahora, vivos o muertos” y que buscar reconocer un Estado palestino es un intento de “premiar a Hamás” por los ataques del 7 de octubre de 2023.

Finalmente, advirtió a los países occidentales sobre por la inmigración, mencionó que “hará saltar por los aires” a Venezuela y afirmó que el cambio climático es “la mayor estafa de la historia”.