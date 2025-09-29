Canonización bajo presión: el caso de los dos santos que genera tensión en Venezuela por presos políticos

La inminente canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que se convertirán en santos el 19 de octubre, ha desatado una ola de tensiones políticas y sociales en Venezuela.

Diversos sectores de la sociedad civil, encabezados por la líder opositora María Corina Machado, denuncian que el evento religioso más importante en la historia reciente del país se celebrará mientras más de 800 personas permanecen encarceladas por razones políticas.

“Hoy alzamos nuestra voz para pedir una canonización sin presos políticos. Le pedimos a su santidad, el papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo que en este camino a la canonización de nuestros santos, la madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados“, expresó la líder opositora de Venezuela en un mensaje difundido en redes sociales.

El reclamo ha sido respaldado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), que lanzó una campaña bajo la consigna #CanonizaciónSinPresosPolíticos, e impulsa una carta abierta al papa León XIV para exigirle que interceda ante el régimen de Nicolás Maduro. La misiva, ya firmada por cientos de ciudadanos, plantea que el acto de canonización puede ser “un vehículo para la libertad, la paz y la reconciliación“.

“Simplemente por disentir, nuestros familiares y amigos son sometidos a un sistema de injusticia que ha instaurado patrones de vulneración como el aislamiento prolongado, las desapariciones forzadas y los malos tratos, crueles e inhumanos“, señala el documento enviado al Vaticano.

Organizaciones de Derechos Humanos sostienen que la cifra de presos políticos asciende actualmente a 823 personas, cifra rechazada por el gobierno, que alega que se trata de acusados por delitos comunes.

Quiénes son los nuevos santos de Venezuela

José Gregorio Hernández, conocido como el “médico de los pobres“, fue un doctor valorado en sectores populares por su labor de consulta al atender gratuitamente a los enfermos pobres. Nacido en 1864, tras graduarse de Medicina en la Universidad Central de Venezuela fue a completar sus estudios a París gracias a una beca, conociendo avances que llevaría a su país.

Además de ser un ferviente católico, el doctor Hernández desarrolló una amplia labor clínica e investigadora en Venezuela. De hecho, se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología en el país, campos apenas desarrollados a inicios de los 1900.

Fallecido en 1919 por un atropello, su figura creció hasta la actualidad, convirtiéndose gradualmente en objeto de devoción para muchos venezolanos. Fue el papa Francisco quien finalmente autorizó su canonización en febrero de este año.

Francisco también autorizó promulgar el decreto de canonización a la Madre Carmen Rendiles, educadora y fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús en Venezuela. Nacida en 1903, desde los 24 años comenzó el noviciado con el nombre de María Carmen.

Según el Vaticano, dicha medida fue aprobada luego de curar milagrosamente en 2015 a una joven diagnosticada con un tipo de hidrocefalia a pesar de haber fallecido en 1977. De acuerdo a la información entregada por la santa sede, después de que la enferma tocara un retrato de Rendiles, su saludo mejoró rápidamente.

Se trató del segundo milagro reconocido por la Iglesia Católica, luego de que la médica cirujana Trinette Durán de Branger pudiera curar su brazo derecho de una descarga eléctrica en 2003 al visitar el lugar donde en vida reposaba la monja, en el Colegio Belén de Caracas.