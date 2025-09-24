Qué implica el “estado de conmoción” que Maduro busca declarar en Venezuela ante ofensiva de Trump

Maduro justifica la medida bajo a las “agresiones y amenazas extranjeras” provenientes de Estados Unidos.

Ya son tres las ofensivas anunciadas por la administración de Donald Trump contra presuntas embarcaciones de narcotráfico. Ante ello, el régimen de Nicolás Maduro amenaza con imponer un estado de conmoción en Venezuela debido a las “agresiones y amenazas extranjeras” que sienten por la presencia de buques y submarinos estadounidenses en el Caribe.

“Ya pudiéramos decir, está casi listo el primer decreto y las otras medidas de corte constitucional, legales, que permiten el poder del Estado para responder ante una situación de agresión, están listas, están preparadas”, indicó el líder chavista.

Según el artículo 338 de la Constitución venezolana de 1999, el estado de conmoción que busca establecer Maduro puede decretarse en caso de que un conflicto externo o interno “pongan en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos e instituciones“.

De tal manera, la norma le otorga el Ejecutivo poderes extraordinarios para restringir derechos civiles, movilizar tropas, controlar medios de comunicación y adoptar decisiones excepcionales. No obstante, algunos derechos intangibles no pueden limitarse como el derecho a la vida, al debido proceso y a la información, así como la prohibición a la incomunicación o tortura.

La medida puede prolongarse por 90 días, aunque la Asamblea Nacional puede extenderla por la misma cantidad si cuenta con su aprobación.

La posibilidad de que se decrete el estado de conmoción se enmarca bajo un contexto de protestas internas, crisis económica y un aislamiento diplomático. De tal manera, las maniobras estadounidenses en el Caribe que son justificadas bajo presuntos operativos antidrogas, el chavismo las interpreta como un intento de “cambio de régimen“.

Mientras Maduro sigue buscando exhibir un control absoluto del país, una gran parte de la comunidad internacional denuncia la represión y el uso de este tipo de medidas excepcionales para prolongar su polémica permanencia en el poder.