Trump y Netanyahu presentan plan para lograr paz en Gaza: “Cumple nuestros objetivos bélicos”

El acuerdo de paz informado por ambos líderes considera 21 puntos, la entrega de rehenes y la liberación de presos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentaron esta jornada en la Casa Blanca un plan de 21 puntos para lograr la paz en Gaza. La medida contempla un Gobierno de transición sin Hamás, supervisado por una junta que presidiría el propio líder republicano.

En caso de que ambas partes estén de acuerdo, la guerra finalizará inmediatamente, suspendiendo toda operación militar y otorgando un plazo de 72 horas tras la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, para devolver a todos los rehenes, vivos y fallecidos. Una vez suceda eso, Israel deberá liberar a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de a 1700 habitantes de Gaza detenidos después del 7 de octubre de 2023.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que cumple nuestros objetivos bélicos. Permitirá recuperar a todos nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar y el dominio político de Hamás y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel”, indicó el primer ministro israelí sobre la propuesta elaborada por Estados Unidos.

Por su parte, el mandatario norteamericano se refirió a la posibilidad de que la propuesta no sea aceptada: “Si Hamás rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible… como sabes, Bibi (Netanyahu), tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer“.

“Todo el mundo entiende que el resultado final debe ser la eliminación de cualquier peligro que se plantee en la región, y ese peligro lo causa Hamás. La tiranía del terror tiene que acabar“, añadió Trump.

En esa misma línea, Netanyahu alabó a Trump en medio de su anuncio del plan para lograr la paz en Gaza: “Quiero agradecerle su amistad y su liderazgo. Desde Jerusalén hasta Teherán, desde los Altos del Golán hasta Gaza, ha demostrado una y otra vez lo que he dicho muchas veces: usted es el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca.”

Además, el primer ministro recalcó que si Hamás no acepta la propuesta, “Israel terminará el trabajo por su cuenta“.

Al finalizar sus intervenciones, Trump propuso no recibir preguntas de la prensa a la espera de firmas y confirmaciones “de muchos países diferentes que están involucrados en esto”. Hasta el momento, Hamás indica que no ha recibido oficialmente el plan más allá de lo dado a conocer a los medios de comunicaciones.