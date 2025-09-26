“Asesinar judíos sale a cuenta”: Netanyahu denunció a países que respaldan el Estado palestino en Asamblea de la ONU

El líder israelí también retransmitió su mensaje en Gaza a través de parlantes que él mismo mandó a instalar.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, finalmente compareció en la 80ª Asamblea General de la ONU, donde denunció fuertemente a los países occidentales que reconocieron al Estado palestino, acusándolos de enviar el mensaje de que “asesinar judíos sale a cuenta” por premiar a Hamás.

El discurso del líder israelí estuvo marcado por polémicas. Al ser presentado, Netanyahu fue recibido entre abucheos y aplausos, siendo los primeros los más escuchados. Posteriormente, cientos de delegaciones junto a sus representantes abandonaron la sala mientras el primer ministro se disponía a comenzar su charla.

Tras comenzar destacando las operaciones de Israel contra Irán y sus aliados en Medio Oriente, se refirió los eventos previos en la semana, donde Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y otros países reconocieron incondicionalmente un Estado palestino. “¿Saben qué mensaje enviaron a los palestinos los líderes que reconocen el Estado palestino esta semana? Es un mensaje muy claro: asesinar judíos sale a cuenta“, indicó.

De tal manera, Netanyahu comparó el reconocimiento de Palestina con los eventos del atentado a las Torres Gemelas de 2001 en Nueva York, ciudad donde se lleva a cabo la Asamblea General de la ONU: “Darles a los palestinos un Estado a un kilómetro y medio de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a un kilómetro y medio de Nueva York después del 11 de septiembre. Es una auténtica locura. Es una locura, y no lo haremos“.

Bajo esa premisa, Netanyahu indicó que las acusaciones de genocidio y de atacar civiles deliberadamente en contra de Israel en medio de su conflicto con Hamás son falsas. “Damas y caballeros, lo contrario es lo cierto”, aseveró.

Los parlantes de Netanyahu y su interpelación a Hamás

En medio de su discurso, Benjamín Netanyahu reconoció que su mensaje fue retransmitido en la Franja de Gaza a través de parlantes instalados por sus propias ordenes. “He rodeado Gaza con enormes altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que nuestros queridos rehenes escuchen mi mensaje”, explicó.

Así, el primer ministro se dirigió directamente a los rehenes en Gaza, primero en hebreo y luego en inglés: “Nuestros valientes héroes, les habla el primer ministro Netanyahu, en directo desde las Naciones Unidas. No los hemos olvidado ni un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No flaquearemos ni descansaremos hasta traerlos a todos a casa“.

“Damas y caballeros, gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí, mis palabras ahora también se transmiten en vivo a los teléfonos celulares de los gazatíes“, añadió. Todavía no ha podido ser confirmado si su mensaje efectivamente fue transmitido por esa vía.

“Así que a los líderes restantes de Hamás y a los carceleros de nuestros rehenes, les digo: ¡Depongan las armas! ¡Liberen a mi pueblo! ¡Liberen a los rehenes, a todos, a los 48! ¡Liberen a los rehenes! Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá“, puntualizó Netanyahu.