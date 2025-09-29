VIDEO – Tensión en protestas en Ecuador: un muerto y 12 militares heridos tras enfrentamientos durante manifestaciones indígenas

El fallecimiento de un manifestante indígena sería el primero en las protestas en Ecuador que llevan una semana.

Un manifestante indígena muerto, una docena de militares heridos y al menos 17 detenidos fue el saldo más reciente de las protestas que se desarrollan en Ecuador, al cumplirse una semana de movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo al alza del precio del diésel.

La provincia andina de Imbabura se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. El lunes, alrededor de un millar de personas atacó un destacamento policial en la ciudad de Otavalo, dejando instalaciones severamente dañadas y provocando la quema de al menos diez vehículos, tanto policiales como particulares.

Tras estos hechos, fueron detenidas varias personas, incluyendo doce indígenas y dos ciudadanos venezolanos, quienes enfrentan cargos por terrorismo. El Gobierno ha señalado que los extranjeros estarían vinculados con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua, al que califica como organización terrorista.

Este domingo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, denunció un ataque contra un convoy militar que transportaba ayuda humanitaria hacia el norte del país. “No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas“, afirmó.

“Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza“, agregó.

La denuncia por el manifestante muerto en medio de protestas en Ecuador

De tal forma, la Conaie denunció la muerte de Efraín Fuerez, un comunero indígena de Cuicocha, en Imbabura, quien —según la organización— fue abatido por un disparo de las Fuerzas Armadas. Se trataría de la primera muerte de un manifestante durante las protestas.

“Rechazamos el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas“, expresó la organización en un comunicado. Hasta el momento, ni la Presidencia ni el Ministerio del Interior se han pronunciado al respecto.

La Conaie también alertó que un nuevo despliegue militar desde Quito hacia el norte tendría como objetivo “intensificar la represión contra pueblos que mantienen su resistencia en el marco del paro nacional“.

Las protestas se iniciaron tras la eliminación del subsidio al diésel, que incrementó el precio de este combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Hasta el momento se han registrado movilizaciones en al menos cinco de las 24 provincias del país.