Las reacciones en el mundo al plan de Trump para lograr la paz en Gaza: “Es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

A pesar del apoyo transversal de diversos países, la Yihad Islámica palestina se opuso fuertemente a la iniciativa.

El plan para alcanzar la paz en Gaza presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, causó un remezón en el tablero internacional. Jefes de Estado y autoridades del mundo respondieron a la iniciativa que busca poner a uno de los conflictos internacionales más importantes en curso.

Uno de los grandes aliados de EE.UU., Alemania, se mostró positiva a la medida. “Acojo con satisfacción el plan de paz para Gaza presentado por el presidente Trump. Es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra desde el 7 de octubre de 2023“, escribió en su cuenta de X el canciller alemán Friedrich Merz.

“Es positivo que Israel apoye el plan. Ahora Hamás debe aceptarlo y allanar el camino hacia la paz”, detalló Merz, indicando que “Alemania está dispuesta a contribuir a la implementación del plan“.

En esa misma línea, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, también apoyó el plan por la misma red social: “Elogio los esfuerzos y el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump para detener el derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto al fuego“

“Turquía seguirá contribuyendo al proceso con miras a establecer una paz justa y duradera aceptable para todas las partes”, puntualizó el líder turco.

Quienes también se encuentran de acuerdo son Qatar y Egipto. Ambos, a través de sus representantes, presentaron la iniciativa a Hamás. Fueron el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y el jefe de los Servicios de Inteligencia de Egipto, Hasán Mahmud Rashad, lo que sostuvieron una reunión con la cúpula de la agrupación paramilitar.

“Ellos (Hamás) revisarán de buena fe la propuesta y darán una respuesta en los próximos días“, indicó a Infobae un vocero del Emirato de Qatar. En ese sentido, los principales países árabes y musulmanes se mostraron a favor del plan: Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Indonesia y Pakistán.

El rechazo de la Yihad Islámica al plan de paz para Gaza de Trump

En la vereda contraria, uno de los grandes opositores de la iniciativa fue la Yihad Islámica palestina, que mantiene a parte de los rehenes en la Franja. A través de un mensaje difundido por su canal de Telegram, la organización advirtió que los 21 puntos presentados representan exclusivamente a los intereses estadounidenses e israelíes.

Fue el líder de la Yihad Islámica, Ziyad al Nakhalah, quien firmó el mensaje en la mencionada red social: “Lo anunciado en la conferencia de prensa entre Trump y Netanyahu es un acuerdo estadounidense-israelí, una expresión de la postura completa de Israel y una fórmula para la agresión continua contra el pueblo palestino“.

Asimismo, agregó que el plan es un intento de Israel por “imponer a través de Estados Unidos lo que no se ha podido lograr mediante la guerra“, reparando en que se trata de “una fórmula para una explosión regional”.