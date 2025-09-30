Por “amenazas” recientes: Trump envió dos submarinos nucleares frente a Rusia

Es segunda vez en el año que el mandatario envía sumergibles a costas cercanas a Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó durante esta jornada que dio orden de enviar dos submarinos nucleares cerca de Rusia, debido a que “nos amenazó un poco recientemente“.

El líder republicano realizó el anuncio ante los medios en una inusual congregación de generales de la milicia estadounidense en Quantico, Virginia. Asimismo, añadió que Washington se encuentra 25 años por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares.

“Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás creada”, indicó esta jornada el mandatario norteamericano. A pesar de que aseguró que Moscú y Beijing están “aún por debajo en materia nuclear”, en cinco años podrían equipararse con Estados Unidos.

Según Trump, los submarinos que envió frente a Rusia “solo están allí al acecho” y que son “totalmente indetectables“.

“Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos los demás en eso y en otras cosas, gracias a la emocionante renovación del espíritu de nuestras propias fuerzas“, añadió.

El republicano recordó cuando el mes pasado ordenó movilizar dos sumergibles a raíz de las “estúpidas” y “provocadoras” declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ex presidente, Dmitri Medvedev, quien a finales de julio advirtió que el ultimátum del 100% de aranceles al Kremlin podría derivar en un conflicto entre Washington y Moscú.

“(Medvedev) fue realmente una persona estúpida… mencionó la palabra nuclear. Yo la llamo la palabra con N. Hay dos palabras con N, y no se puede usar ninguna“, puntualizó el presidente de Estados Unidos.

El anuncio llegó en una junta inédita convocada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en donde cientos de generales y altos mandos estadounidenses llegaron desde varias partes del mundo. La cita sirvió a Hegseth para advertir que buscará restaurar el “más alto estándar masculino” en el Ejército.