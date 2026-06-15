Pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán: Israel confirmó que se mantendrá en Líbano “sin límite de tiempo”

El ministro de Defensa de Netanyahu, Israel Katz, dijo que el propósito es proteger la frontera y a las comunidades israelíes de ataques de grupos yihadistas.

INSTAGRAM.

Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano pese al anuncio del acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, según aseveró este lunes el ministro de Defensa, Israel Katz.

De acuerdo con lo manifestado por el funcionario de la administración de Benjamin Netanyahu, el Ejército israelí permanecerá en las zonas de seguridad establecidas en Líbano, Siria y Gaza “sin límite de tiempo“.

Según argumentó Katz, el propósito de la medida es proteger la frontera y a las comunidades israelíes de ataques de grupos yihadistas.

Además, aseveró que el primer ministro Netanyahu transmitió la posición de su país al presidente estadounidense Donald Trump, y que él mismo se la comunicó al secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth.

Israel y el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Al abordar el acuerdo entre Estados Unidos con Israel que anunció el presidente Trump, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, manifestó que “no nos compromete (…) no somos parte de ese acuerdo. No garantiza nuestra seguridad“.

“No debemos conformarnos con nada que esté por debajo del desmantelamiento de Hezbollah. No debemos retirarnos ni un solo centímetro del territorio que nuestros soldados han conquistado y limpiado de infraestructuras terroristas” en Líbano, añadió.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que “el acuerdo con Irán es malo para Israel“, según planteó en su canal de Telegram.

“Deberemos continuar nosotros mismos la campaña para derrocar al régimen, utilizando medios creativos, y asegurarnos de que Irán nunca adquiera el arma nuclear”, manifestó, y llamó a reforzar la campaña militar.

Sin embargo, los cuestionamientos al acuerdo entre Estados Unidos e Irán no solo llegaron desde el oficialismo, ya que el líder del partido de izquierda Los Demócratas, Yair Golan, dijo que es “una mala mañana para Israel” y que “los ciudadanos israelíes se han despertado con un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, negociado sin tener en cuenta a Israel, sin su consentimiento ni su participación“.