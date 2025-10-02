El resto de Sudamérica mira los pasos de Brasil: Lula trabaja en eliminar impuestos para clase media

La medida busca ampliar la exención del impuesto sobre la renta, pasando de un tope de 3.000 a 5.000 reales.

La cámara baja del parlamento de Brasil aprobó una exención de impuestos para la clase media, una medida propuesta por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y que ha generado resistencia entre inversionistas. La iniciativa sería una maniobra inédita en Sudamérica, con diversos países de la región con los ojos puestos en ella.

El texto aprobado por los diputados brasileños amplía la franja de exención del impuesto sobre la renta (IRPF) a quienes reciben ingresos de hasta 5.000 reales al mes (938 dólares). Actualmente, quienes ganan hasta 3.000 reales (562 dólares) se encuentran eximido del pago.

El Ejecutivo propuso dicho alivio durante 2024, alarmando a los mercados y provocando incluso una devaluación histórica del real. Para compensar la caída en la recaudación, el proyecto plantea elevar los tributos a quienes ganan más de 50.000 reales mensuales (9.380 dólares). Las 140.000 personas que conforman este grupo actualmente pagan en promedio 2,5% de IRPF y el incremento sería progresivo, hasta llegar al 10%.

La propuesta busca “justicia tributaria” para “los que menos ganan”, aseguró el diputado Arthur Lira, ponente del proyecto. Por su parte, la oposición, liderada por el Partido Liberal del ex presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, votó a favor de la iniciativa, a pesar de estar en desacuerdo con el impuesto a las rentas más altas.

El texto, que ahora pasará a discusión del Senado, fue aprobado por unanimidad. A finales de 2024, el gobierno de Lula presentó su plan de recorte del gasto público anunciando este proyecto que ha sido popular entre su base de votantes. Los mercados de Brasil, en cambio, han visto esta exención a la clase media con preocupación considerando que será un peligro para el equilibrio fiscal.