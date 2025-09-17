Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer en Brasil: cuál es su pronóstico

Jair Bolsonaro fue diagnosticado con un cáncer, tras realizarse una serie de exámenes en el hospital DF Star, en Brasilia.

El médico de Jair Bolsonaro, Cláudio Birolini, confirmó este miércoles que el ex presidente de Brasil fue diagnosticado con un cáncer, tras realizarse una serie de exámenes en el hospital DF Star, en Brasilia.

El facultativo habló del tema con la prensa apostada en las afueras del recinto hospitalario, al que el ex jefe de Estado fue trasladado la víspera, tras presentar problemas de salud.

Jair Bolsonaro fue internado en el hospital después de que “se sintió mal, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja“, según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, a través de su cuenta de X.

Por su parte, la esposa del otrora mandatario brasileño, Michelle Bolsonaro, detalló en su cuenta de Instagram que en el mencionado hospital su marido se hizo “algunos exámenes”.

El cáncer que padece Jair Bolsonaro y su pronóstico

De acuerdo con lo manifestado por el médico Cláudio Birolini, tras los exámenes, Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel.

El profesional detalló que al ex mandatario le detectaron dos lesiones cutáneas con “presencia de carcinoma de células escamosas“, lo que ratificaron las biopsias realizadas con posterioridad.

Según sostuvo Birolini, la extirpación se considera “curativa” y por ahora Bolsonaro no requiere tratamiento, sino solamente “seguimiento” y evaluaciones periódicas.

Tras detallar que las lesiones estaban en el pecho y uno de los brazos del ex presidente, el médico sostuvo que el cáncer “no es el más amable ni el más agresivo”, aunque puede tener “consecuencias más serias”.

Jair Bolsonaro fue condenado por la Corte Suprema de ese país a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado, perpetrado por sus seguidores en enero de 2023.