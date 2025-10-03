VIDEO – El momento exacto en que EEUU destruye a una nueva presunta lancha narco cerca de Venezuela

Al menos cuatro personas murieron en el ataque, elevando a un total de 21 fallecidos por la ofensiva estadounidense.

Una nueva lancha sospechada de transportar drogas ilegales fue atacada esta jornada por fuerzas de Estados Unidos en aguas internacionales justo fuera de la costa de Venezuela. La maniobra, informada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dejó cuatro personas muertas que acusan de pertenecer a organización de narcotráfico.

“Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos“, indicó Hegseth a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

El secretario detalló las conclusiones de la ofensiva: “Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo”.

De tal manera, el secretario de Defensa agregó que la “Inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico“, además de anunciar que las ofensivas estadounidenses “continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense“.

En el video divulgado junto al mensaje del funcionario de Estados Unidos se puede observar una lancha rápida navegando en mar abierto, seguida de una explosión envuelta por grandes columnas de humo y fuego. En los últimos segundos del registro se ve que la embarcación, luego de la detonación, se mantiene a flote mientras es consumida por las llamas.

El Pentágono no ofreció mayores detalles sobre la identidad o filiaciones de las personas fallecidas, ni sobre la cantidad exacta de drogas incautadas. Con este último ataque, ya son cuatro las naves destruidas por fuerzas estadounidenses en las últimas semanas, con al menos 21 personas muertas.