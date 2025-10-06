Qué se sabe de Víctor Bastida, el ingeniero chileno muerto tras un derrumbe en Indonesia

El chileno muerto en la mina de Indonesia se trasladó a ese país por motivos laborales, ya que se desempeñaba en dicha área.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes la muerte de Víctor Bastida, el ingeniero mecánico chileno que estaba desaparecido tras un derrumbe ocurrido en la mina de Grasberg Block Cave, la segunda mina de cobre más grande del mundo que se ubica en Indonesia.

“El Consulado de Chile en Yakarta ha sido informado del hallazgo sin vida del connacional Víctor Bastida Ballestero, quien se encontraba desaparecido tras un derrumbe al interior del yacimiento Grasberg Block Cave, en Indonesia. La Cancillería lamenta profundamente lo sucedido y continuará en permanente contacto con su familia, dándole acompañamiento, orientación y la asesoría consular que requieran“, informó el ministerio que encabeza Alberto van Klaveren.

Las brigadas de búsqueda trabajaban para dar con el paradero del chileno y los otros trabajadores a los que se les perdió el rastro desde el pasado 8 de septiembre, cuando se produjo un derrumbe de barro.

De acuerdo con lo revelado por las autoridades de ese país asiático, el derrumbe en la mina de cobre consistió en alrededor de 700 toneladas de agua y barro, que dejó atrapado a Bastida junto a otros trabajadores.

Quién era el chileno muerto en Indonesia

Nacido en Valdivia y residente en Coltauco, en la Región de O’Higgins, el ingeniero mecánico Víctor Bastida y tenía 31 años.

El chileno encontrado muerto en Indonesia se trasladó a ese país por motivos laborales, ya que se desempeñaba en el área minera, y allá trabajaba en el segundo yacimiento de cobre más grande del mundo.

De acuerdo con lo publicado por Víctor Bastida en sus redes sociales, además de su trabajo, era un amante de la pesca y la música. Entre sus bandas favoritas se encontraba Iron Maiden.