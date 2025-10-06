VIDEOS – Los registros de la tormenta en el Everest: al menos 350 personas evacuadas y más de 200 permanecen atrapadas

Guías y expertos han llamado al fenómeno del fin de semana como “la peor tormenta” que han vivido.

350 personas evacuadas, más de 200 están atrapadas en ruta y un muerto. Ese es el balance que dejó una tormenta de nieve cerca del monte Everest durante este fin de semana. Con varios batallando contra la hipotermia mientras hacían frente a la nevada, las evacuaciones se mantienen realizando en las laderas orientales en Tíbet.

El fotógrafo y montañista chino Dong Shuchang, con años de experiencia en este tipo de expediciones, contó al medio National Business Daily de China que fue “la peor tormenta” que ha presenciado. “Somos expertos, personalmente he hecho esta ruta una docena de veces, pero ha sido el clima más extremo al que me he enfrentado en todas mis experiencias de senderismo“, detalló.

De acuerdo a su relato, durante la noche en el campamento, la nieve alcanzó cerca de un metro de espesor. “Los guías pasaron la noche entera quitando nieve para que las tiendas no quedaran sepultadas. Intentamos mantenernos calientes como pudimos, pero una de mis cámaras se congeló y dejó de funcionar”, añadió.

Guías con diversos años de experiencia en la región han asegurado no haber presenciado antes un fenómeno de estas características. Asimismo, destacaron la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y preparación en este tipo de travesías de alta montaña. El Gobierno del condado de Tingri mantiene cerrados temporalmente varios puntos turísticos del área ante la nieve y el hielo.

Nepal, país vecino, ha sido azotado por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que han causado la muerte de 47 personas.

China se encuentra en medio de las celebraciones de un día festivo nacional conocido como la Semana Dorada, una alta temporada de turismo local. En ese sentido, octubre es un mes que ofrece cielos despejados y temperaturas agradables, convirtiéndolo en uno de las temporadas preferidas para hacer senderismo en la región del monte Everest, lo que hizo aún más llamativa la tormenta.