Cuáles son los destinos y cuándo es el primer viaje del Papa León XIV

El Sumo Pontífice retomó un destino al que Francisco buscaba ir justo antes de su muerte.

El Papa León XIV tiene ya su primer viaje programado desde que asumió como Sumo Pontífice hace solo unos meses.

Se trata de visitas a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre, según informó este martes la oficina de prensa del Vaticano, en una expedición similar a la que Francisco apuntaba a hacer antes de su fallecimiento.

La primera etapa del viaje iniciará con una peregrinación a Iznik con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, donde permanecerá hasta el 30 noviembre. Posteriormente, se trasladará a Líbano hasta el 2 de diciembre.

Dicha asamblea, de unos 300 obispos del Imperio Romano, estableció el Credo Niceno además de la Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu Santo—, uno de los pilares del cristianismo actual. Asimismo, el aniversario marca un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas.

Por el mismo motivo, Francisco había planeado antes de morir un viaje a Turquía en mayo por invitación del Patriarca Bartolomé I, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos. El pontífice falleció en abril a los 88 años, obligando así a posponer la expedición. Ahora, León XIV decidió recoger la tarea que le quedó pendiente a su antecesor.

Para León, era fundamental que su primer viaje fuera la conmemoración de este capítulo fundamental de la historia de la Iglesia, el cual “no es solo un acontecimiento del pasado, sino una brújula que debe seguir guiándonos hacia la plena unidad visible de todos los cristianos“, según explicó en medio de un simposio sobre Nicea.

Nicea, hoy la ciudad de Iznik, a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, fue anfitriona en el año 325 del primer concilio ecuménico en la historia del cristianismo, que había sido convocado en aquel momento por el emperador Constantino I.

El viaje además le dará al Papa estadounidense la chance de hablar en términos generales sobre la paz en Medio Oriente y la difícil situación de los cristianos allí, una temática donde ha pedido en más de una oportunidad la paz y el diálogo, especialmente con la ofensiva israelí en Gaza.