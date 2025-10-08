VIDEOS – Los impactantes registros de las inundaciones en Vietnam: al menos ocho muertos

Algunas áreas llegaron a registrar más de 200 milímetros de lluvia, con inundaciones que podrían mantenerse hasta el fin de semana.

El paso del tifón Matmo en el norte de Vietnam dejó consecuencias trágicas, luego de que las lluvias torrenciales provocaran inundaciones generalizadas donde al menos ochos personas fallecieron, además de dañar miles de hogares. Se trata del quinto incidente climático en el país asiático desde septiembre, donde ha debido enfrentar tifones y tormentas tropicales.

Si bien el tifón no golpeó directamente a Vietnam, durante toda la jornada del martes generó fuertes lluvias que desbordaron ríos, inundaron calles, sumergieron casas y causaron diversos aludes de tierra en la afectada región. Algunas áreas registraron más de 200 milímetros de lluvia, mientras que los ríos Bằng y Gâm superaron el nivel de alerta máximo.

De acuerdo a los medios estatales vietnamitas, hasta la noche del martes más de 4.800 hogares habían sufrido daños. Por su parte, el comité provincial de gestión de desastres informó que la saturación del suelo había superado el 85%, aumentando así el riesgo de deslizamientos de tierra y lluvias torrenciales en sectores montañosos.

Durante esta jornada las lluvias cesaron, aunque las alertas permanecían en las áreas bajas donde se espera que las inundaciones se mantengan hasta el fin de semana. Así, el primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh, aprobó un paquete de ayuda de emergencia por valor de 140.000 millones de dongs (5,3 millones de dólares) para ayudar a las provincias del norte afectadas por las inundaciones.

Al menos 13 deslizamientos de tierra se han reportado a lo largo de las carreteras nacionales, interrumpiendo el tráfico y dificultando las labores de búsqueda de desaparecidos así como también el correcto funcionamiento de hospitales. Las autoridades han desplegado equipos de emergencia y han colocado fuerzas de rescate en servicio las 24 horas mientras continúan las operaciones de evacuación.

Vietnam registra entre 10 y 13 ciclones tropicales al año, pero la frecuencia de tifones intensos y consecutivos está aumentando, y junto a ello la intensidad de las inundaciones por los océanos cálidos de Asia Oriental, lo que sugiere que se trata de efectos del cambio climático.