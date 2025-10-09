Quién es Brandon Judd, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile

Con más de 30 años de experiencia en inmigración, trabajó codo a codo con Trump en su última campaña presidencial.

Durante esta semana el Senado de Estados Unidos confirmó como embajador en Chile al ex agente fronterizo Brandon Judd. Es la reafirmación de una maniobra anunciada en diciembre pasado por el presidente Donald Trump, quien eligió a Judd en un gesto que sirvió para expresar como sería su política exterior cuando recién fue electo por segunda vez.

Con cerca de 30 años de carrera, el nuevo embajador se desempeñó en la Patrulla Fronteriza, sirviendo en estados como Arizona, California, Maine y Montana. No obstante, ganó notoriedad en su rol de presidente del Consejo Nacional de la institución, sindicato que representa a más de 17.000 agentes y personal de apoyo de la Patrulla Fronteriza.

Fue bajo ese rol cuando trabajó junto a Trump durante su primer período en la Casa Blanca, algo que reconoció el dirigente republicano. Ahí demostró su vasta experiencia en temáticas como inmigración y nacionalidad, además de terrorismo y leyes de registro e incautación, según indica su currículum.

“Es un experto ampliamente conocido y muy respetado en seguridad fronteriza e inmigración ilegal“, indicó el Departamento de Estado estadounidense, añadiendo que su doble función incluía proteger las fronteras de Estados Unidos.

Judd fue un fuerte opositor de la política fronteriza de Joe Biden ante el aumento de inmigrantes ilegales que ingresaron a Estados Unidos, según reportó The Hill.

“Biden sólo está preocupado por su futuro político. La seguridad de sus compatriotas estadounidenses es secundaria a ese objetivo“, afirmó en febrero, en una columna que fue publicada en Fox News. “Trágicamente, hemos presenciado el resultado catastrófico de sus decisiones políticas egocéntricas durante más de tres años”.

Tras dejar la Patrulla Fronteriza en mayo de 2024, Brandon Judd se centró en trabajar en la campaña presidencial de Trump, además de compartir con él diversas mesas redondas y conferencias de prensa para debatir medidas con el fin de “asegurar eficazmente la frontera“. Ahora el líder republicano decidió confiar en Judd tomar el cargo de embajador en nuestro país.