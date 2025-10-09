Petro respalda a mediadores para que Estados Unidos deje de “lanzar misiles” en el Caribe: denunció que lancha atacada era colombiana

Estados Unidos, por su parte, busca un “enfoque militarista” contra Venezuela, y por consiguiente, con el resto del Caribe.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, avaló durante esta jornada una propuesta para que Qatar actúe como mediador con Estados Unidos para evitar que continúe el lanzamiento de misiles contra lanchas en el Caribe.

El anuncio se da luego de que el mandatario haya denunciado que el último ataque realizado por el Ejército norteamericano fuera contra una embarcación colombiana.

“Respaldo la propuesta de que Qatar medie entre el Caribe y los Estados Unidos, para cambiar la política alrededor de lanzar misiles sobre jóvenes caribeños pobres que no lleva sino al asesinato”, escribió Petro a través de sus redes sociales.

Su postura surge a raíz de informes, no confirmados oficialmente, en un rechazo por parte del mandatario estadounidense Donald Trump a la medida.

Según fuentes reportadas por The New York Times, el esfuerzo diplomático habría sido bloqueado específicamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien buscaría mantener un “enfoque militarista” contra Venezuela, país al que acusa sin pruebas consistentes de avalar el narcotráfico y el ingreso de drogas a su país.

La respuesta del líder colombiano se da solo horas después de que afirmara que la última lancha bombardeada por Estados Unidos provenía de Colombia: “Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay guerra contra el contrabando, hay una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”.

Asimismo, aseguró en la instancia que con el incidente “se ha abierto un nuevo escenario de guerra” en el Caribe.

Con las tensiones en aumento, los Gobiernos del Caribe han levantado sus preocupaciones en lo que consideran una falta de proporcionalidad en los presuntos operativos antidrogas, acompañada además de la escasa información sobre las víctimas o las presuntas incautaciones. En ese sentido, Petro se erige como uno de los mandatarios más críticos, al considerar que se tratan de violaciones al derecho internacional.