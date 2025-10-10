El polémico perfil del nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Quien era líder del Congreso asumió el cargo tras la decisión unánime de destituir a Dina Boluarte.

Un terremoto político es el que se vive en Perú luego de que el Congreso, con votación unánime, decidiera destituir a Dina Boluarte y, en su lugar, de manera interina, el nuevo presidente será José Jerí, quien hasta ahora encabezaba el Congreso.

La remoción de la mandataria ocurre debido a que el Pleno del Poder Legislativo del país vecino sostuvo que tuvo “incapacidad moral permanente” para enfrentar la crisis de inseguridad por el avance del crimen organizado.

“Desde que Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República, la situación de extorsión, sicariato y criminalidad en el país ha alcanzado niveles alarmantes, generando un clima de inseguridad generalizada que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos”, fue uno de los principales argumentos.

Además, Boluarte fue acusada de no haber tomado “decisiones claras, objetivas ni haber gestionado políticas públicas eficaces” para enfrentar esta crisis.

Denuncias de abuso y corrupción del nuevo presidente de Perú

Según establece la Constitución de Perú, quien asumió como el nuevo presidente fue José Jerí, al no haber vicepresidente. El líder del Congreso para el periodo 2025-2026 era el que seguía en la línea de sucesión.

Su figura, de igual manera, genera preocupación por su polémico perfil. Hace solo unos meses, en enero, Jerí fue denunciado por abuso sexual. La víctima aseguró que en una reunión social en Canta donde el político estaba presente, perdió el conocimiento y despertó con dolor en sus partes íntimas. Junto a ella encontró una prenda del ahora mandatario. Junto con eso, lo describió físicamente y el coqueteo que recibió de su parte.

Finalmente, la Fiscalía terminó archivando la investigación debido a falta de pruebas contundentes contra el entonces líder del Congreso.

A esto también se suma que se inició una indagatoria en su contra por desobediencia a la autoridad. Esto, debido a que a raíz de la denuncia de abuso sexual, el Juzgado de Canta le ordenó que se sometiera a un tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”.

Como incumplió la medida, se inició un proceso penal por presunta desobediencia, según el Código Penal peruano.

En otro ámbito, el nuevo presidente de Perú fue acusado de corrupción luego de que, mientras presidía la Comisión de Presupuesto, una empresaria asegurara que recibió un soborno para incluir un proyecto en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consignó Infobae.