VIDEOS – Los registros del terremoto 7,6 en Filipinas: el segundo de gran magnitud en poco más de una semana

El SHOA descartó la posibilidad de que un tsunami alcance nuestro país por el fuerte movimiento telúrico.

Un terremoto de magnitud 7.6, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, se produjo en el mar cerca de Filipinas, en la provincia de Davao Oriental.

El instituto situó el epicentro a unos 62 kilómetros del pueblo de Manay y señaló que el sismo se produjo a una profundidad superficial de aproximadamente 10 kilómetros debido al movimiento a lo largo de una falla.

Según informes preliminares, al menos seis personas murieron, quienes se suman a las 75 víctimas mortales de un sismo de magnitud 6,9 ocurrido también en Filipinas hace 11 días atrás. En aquella oportunidad afectó la zona norte de Mindanao, dejando más de 1.200 heridos de acuerdo a datos oficiales.

Los dos fuertes terremotos consecutivos en el país asiático se deben a que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona en forma de herradura de actividad sísmica y volcánica que experimenta con frecuencia terremotos y erupciones. Sin embargo, la potente magnitud de los dos movimientos telúricos es poco usual.

Filipinas es, además, azotada por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año. En ese sentido, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió olas peligrosas de 1 a 3 metros a lo largo de las costas dentro de 300 kilómetros del epicentro e instó a los residentes costeros a evacuar de inmediato hacia zonas más altas o a desplazarse más tierra adentro

En redes sociales se registraron vehículos deteniéndose cuando se produjo el terremoto de gran magnitud en Filipinas, además de como estructuras en diversos edificios comenzaron a ceder, incluso sufriendo cortes de luz. Un gobernador local describió escenas de pánico mientras los temblores sacudían la provincia, según informó BBC News.

Equipos de respuesta de emergencia se desplegaron en varias zonas afectadas para ayudar a los residentes y monitorear las condiciones, y estaban preparados para responder a las réplicas y otros riesgos. En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó una amenaza de tsunami para el litoral de nuestro país.