VIDEOS – Los registros que dejó terremoto 6,9 en el centro de Filipinas

Ante el movimiento telúrico el SHOA se pronunció respecto a la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país.

Un fuerte terremoto con una magnitud preliminar de 6,9 sacudió el centro de Filipinas. El epicentro se produjo a tan solo de 10 kilómetros bajo el agua, justo al oeste de Palompon.

Un terremoto de esta intensidad en la región puede causar múltiples de víctimas y daños considerables en estructuras deficientes, de acuerdo a lo que sugieren las primeras proyecciones. Por el momento, las autoridades locales no han otorgado cifras oficiales de afectados.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) emitió una alerta de tsunami de nivel naranja en las provincias de Biliran, Leyte y Cebú. Se estima que la zona norte de las últimas dos fue donde se sintieron los peores temblores. De tal manera, recomendaron a a la población a mantenerse alejada de las costas e instaron a los residentes de la zona a evacuar tierra adentro.

Al mismo tiempo, las autoridades Bogo, ciudad perteneciente a Cebú, anunciaron en redes sociales que se encuentran realizando labores de búsqueda y rescate.

Según estimaciones de los modelos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), más de medio millón de personas sintieron fuertes temblores en las islas Visayas, al centro de Filipinas.

Un terremoto en Filipinas provocará “daños considerables en estructuras deficientemente construidas o mal diseñadas“, así como también “daños leves a moderados en estructuras convencionales bien construidas“, de acuerdo el USGS.

Qué dice el SHOA ante posible tsunami por terremoto en Filipinas

El movimiento telúrico confirmado por el USGS encendió las alarmas en Chile ante la posibilidad de la llegada de un tsunami a las costas nacionales. Sin embargo, el riesgo fue descartado por las autoridades.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.