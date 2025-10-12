Tiroteo en popular bar de Carolina del Sur: cuatro muertos y más de 20 heridos

Cuatro personas murieron y al menos otras 20 resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en un popular bar repleto de cientos de clientes en la isla de Santa Helena, una comunidad costera ubicada al sur de Carolina del Sur, según informaron autoridades locales. El caos se apoderó de la zona que vive del turismo.

El incidente se registró a eso de la 1 de la mañana en el Willie’s Bar and Grill, establecimiento nocturno ubicado en la zona turística conocida por su tranquilidad y cercanía a las playas del Atlántico. De acuerdo a la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort (BCSO, por sus siglas en inglés), al llegar al lugar los agentes encontraron “una gran multitud de personas, varias de ellas con heridas de bala“.

“Varias víctimas y testigos corrieron hacia negocios y propiedades cercanas buscando refugio de los disparos“, aseguró la oficina del sheriff en un comunicado publicado en X. “Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos paciencia mientras continuamos con la investigación. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos”.

Cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar, y al menos 20 resultaron heridas, afirmó la BCSO. De las últimas, cuatro permanecen en estado crítico en hospitales de la región. Otras personas llegaron por cuenta propia a centros médicos en busca de atención, precisaron las autoridades. Los nombres de las víctimas no han sido revelados con las familias siendo notificadas.

En lo que va de año, Estados Unidos ha registrado más de 500 tiroteos masivos en lo que va del año, según el Gun Violence Archivem grupo independiente que rastrea los incidentes con múltiples víctimas.

El motivo del tiroteo no ha sido determinado por las autoridades de Carolina del Sur. Además, hasta el momento no se ha anunciado la detención de ningún sospechoso. La policía dijo que se está trabajando con diversas agencias estatales y federales para identificar a los responsables y recopilar evidencia.