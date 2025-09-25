Las razones detrás del ataque a centro de detención de migrantes que dejó a un muerto en Dallas y su presunto autor

La evidencia recopilada por el FBI acerca del fatal tiroteo del miércoles a un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas que dejó un muerto y dos heridos sugiere que hubo “un alto grado de planificación previa al ataque“, según dio a conocer este jueves el director, Kash Patel.

Las razones detrás del ataque fueron dilucidadas gracias a una nota manuscrita recuperada en la investigación que, según Patel, dice: “Ojalá esto provoque verdadero terror entre los agentes del ICE, para que se pregunten: ¿Hay un francotirador con munición antitanque en ese tejado?“. Asimismo, entre el 19 y 24 de agosto, buscó en aplicaciones que rastreaban la presencia de funcionarios de la organización.

Uno de los casquillos de bala recuperados de la escena del crimen tenía grabada la frase “anti ICE”, lo que también sirvió a las autoridades para ir dilucidando el motivo del tiroteo. Sin embargo, las tres personas alcanzadas por los disparos se trataban de inmigrantes detenidos por encontrarse en el país sin autorización, a la espera de ser trasladadas a un recinto de estadía de larga duración.

Inicialmente había sido informada la muerte de dos personas y solo un herido, información que con el pasar de las horas fue rectificada.

El ataque al centro de detención fue al menos el cuarto caso de violencia o amenaza en una instalación del ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza en el estado de Texas en este 2025.

El presunto autor del ataque al centro de detención

Según ha trascendido en medios estadounidenses, como CNN, la persona que se cree es responsable del incidente fue identificado como Joshua Jann, un hombre de 29 años. No obstante, ni funcionarios locales ni federales han identificado formalmente al atacante.

Las autoridades aseguraron que el sospechoso fue encontrado muerto en la escena por una herida de bala autoinflingida, según dio a conocer la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem.

Jahn votó en las primarias demócratas en marzo de 2020 y no lo hizo más desde entonces, según los registros proporcionados al citado medio por el Departamento Electoral del Condado de Collin. En Texas, los votantes no declaran su afiliación a un partido político al registrarse, sino que eligen la papeleta de un partido en las primarias.