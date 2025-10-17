Secciones
Príncipe Andrés renunció a sus títulos tras discusión con Carlos III por Caso Epstein

“Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra”, manifestó el príncipe Andrés sobre sus vínculos con el fallecido empresario.

Juan Pablo Ernst

Luego de sostener una discusión con el rey Carlos III, el príncipe Andrés confirmó que renunciaría a todos sus títulos y honores reales, de acuerdo con lo confirmado por medios del Reino Unido.

Según dio a conocer la BBC, el hermano menor del monarca británico emitió un comunicado en el que expuso que “tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real“.

He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública“, añadió a continuación.

Luego, detalló que “con el consentimiento de Su Majestad, consideramos que ahora debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra”.

Los títulos a los que renunció el príncipe Andrés

De esta forma, el príncipe Andrés dejará de lado sus títulos como el de duque de York y el de miembro de la Orden de la Jarretera, aunque sí retendrá el título de príncipe.

Las estimaciones de los medios británicos indican que en total Andrés perdió 12 títulos, incluyendo algunas distinciones en el extranjero.

Por su parte, su ex esposa, Sarah Ferguson, también dejará de ser nombrada como duquesa de York, título que había mantenido pese al divorcio.

La decisión del ahora ex duque de York se enmarca en los escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años debido a su relación con el magnate y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2018, luego de confirmar que el hijo menor de la reina Isabel había mantenido relaciones sexuales con menores de edad.

