Trump acusó a Petro de ser “líder del narcotráfico”: qué respondió el presidente de Colombia

Petro “debería cerrar estos campos de muerte de inmediato o Estados Unidos lo hará por él”, amenazó Trump en su red social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico”, y anunció el fin de la ayuda financiera al país sudamericano.

A través de su propia red Truth Social, Trump acusó a Petro de ser un traficante de drogas, e incluso habló de la posibilidad de intervenir directamente en Colombia. En tanto, el mandatario colombiano usó su cuenta de X para asegurar que el presidente de Estados Unidos “está engañado” por sus asesores.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE.UU.“, posteó Donald Trump.

Luego añadió que “a partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos“.

“Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, además de muy boquiflojo cuando se trata de Estados Unidos, debería cerrar estos campos de muerte de inmediato o Estados Unidos lo hará por él, y no lo haremos de forma amable“, concluyó.

La respuesta de Petro a Trump sobre el narcotráfico

Tras el mensaje de Donald Trump, el presidente Gustado Petro empleó su cuenta de X para responder a los dichos del mandatario norteamericano sobre su supuesto vínculo con el narcotráfico.

“Trump está engañado de (sic) sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo“, escribió Petro.

En la víspera, el presidente de Colombia había posteado que “hemos reducido la tasa de crecimiento de los cultivos de hoja de coca a casi cero por ciento. En pasados gobiernos hubo años con casi 100% de crecimiento anual. Hoy la mitad del área total de cultivos de hoja de coca tiene cultivos abandonados desde hace tres años“.